Uganda fritt från ebola – smittan ökar i grannlandet
Uganda uppger att den sista ebolapatienten i landet har skrivits ut och att utbrottet i landet därmed är över, rapporterar AP.
Samtidigt fortsätter smittan att spridas i grannlandet Kongo-Kinshasa, där antalet fall nu har passerat 3 200. Hjälparbetare varnar för att antalet smittade efter bara tio veckor redan är i nivå med utbrottet 2018–2020, det största i landets historia.
Utbrotten orsakades av den relativt nyupptäckta bundibugyo-varianten av ebolaviruset. Världshälsoorganisationen WHO har klassat situationen som ett internationellt hot mot folkhälsan.
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