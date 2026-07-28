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Vårdarbetare i Kongo-Kinshasa. (Dirole Lotsima Dieudonne /AP/TT / AP)
Ebolautbrottet

Uganda fritt från ebola – smittan ökar i grannlandet

Av Adam Lindh
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Uganda uppger att den sista ebolapatienten i landet har skrivits ut och att utbrottet i landet därmed är över, rapporterar AP.

Samtidigt fortsätter smittan att spridas i grannlandet Kongo-Kinshasa, där antalet fall nu har passerat 3 200. Hjälparbetare varnar för att antalet smittade efter bara tio veckor redan är i nivå med utbrottet 2018–2020, det största i landets historia.

Utbrotten orsakades av den relativt nyupptäckta bundibugyo-varianten av ebolaviruset. Världshälsoorganisationen WHO har klassat situationen som ett internationellt hot mot folkhälsan.

Uganda har hävdat att landets totalt 20 ebolafall har kopplingar till utbrottet i Kongo-Kinshasa
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Det finns inget vaccin eller godkänd vårdplan för bundibugyo-varianten
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