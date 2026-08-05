Ullaredsduon får konkurrens av yngre kollegor
Lågprisjätten Ullared vill tvätta bort Kanal 5-stämpeln och föryngra sitt varumärke, skriver Resumé.
Det betyder att butikens tv-profiler Morgan och Ola-Conny fått konkurrens av den yngre motsvarigheten ”Affe och Linus” som numera ofta syns i sociala medier.
– Det bekanta behöver finnas kvar, så klart, men vi behöver föryngra, säger Anna-Kerstin Martinsson till tidningen.
Förändringen verkar ha gett resultat eftersom omkring 40 procent av följarna på Tiktok är mellan 18 och 24 år, skriver Expressen.
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