Ullaredsduon får konkurrens av yngre kollegor

Lågprisjätten Ullared vill tvätta bort Kanal 5-stämpeln och föryngra sitt varumärke, skriver Resumé.

Det betyder att butikens tv-profiler Morgan och Ola-Conny fått konkurrens av den yngre motsvarigheten ”Affe och Linus” som numera ofta syns i sociala medier.

– Det bekanta behöver finnas kvar, så klart, men vi behöver föryngra, säger Anna-Kerstin Martinsson till tidningen.

Förändringen verkar ha gett resultat eftersom omkring 40 procent av följarna på Tiktok är mellan 18 och 24 år, skriver Expressen.