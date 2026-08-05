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Morgan Karlsson och Ola-Conny Wallgren. (Björn Larsson Rosvall/TT, Robert Eklund / TT)
Nöje & kultur

Ullaredsduon får konkurrens av yngre kollegor

Av Hannah Gustafsson
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Lågprisjätten Ullared vill tvätta bort Kanal 5-stämpeln och föryngra sitt varumärke, skriver Resumé.

Det betyder att butikens tv-profiler Morgan och Ola-Conny fått konkurrens av den yngre motsvarigheten ”Affe och Linus” som numera ofta syns i sociala medier.

– Det bekanta behöver finnas kvar, så klart, men vi behöver föryngra, säger Anna-Kerstin Martinsson till tidningen.

Förändringen verkar ha gett resultat eftersom omkring 40 procent av följarna på Tiktok är mellan 18 och 24 år, skriver Expressen.

Martinsson: Vi ser att fler yngre söker sig till butiken
www.resume.se
Ullareds tv-serie fick tolv säsonger på Kanal 5
Expressen
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