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Demokraternas framtidOmni förklarar

”Ung, skarp och stilig” – är Jon Ossoff svaret på Demokraternas kris?

Senator Jon Ossoff. (Brynn Anderson / AP)

Demokraterna slits mellan två läger – de som vill dra partiet åt vänster och de som vill vinna tillbaka mittenväljarna.

Mitt i dragkampen har den 39-årige senatorn Jon Ossoff från Georgia seglat upp som ett av partiets hetaste namn.

Han hyllas för sin rappa och kompromisslösa kritik mot Donald Trump – som han kallat ”världens mest kända dåliga förlorare”.

Är Jon Ossoff Demokraternas nya stjärna?

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