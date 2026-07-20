Demokraternas framtid • Omni förklarar
”Ung, skarp och stilig” – är Jon Ossoff svaret på Demokraternas kris?
Demokraterna slits mellan två läger – de som vill dra partiet åt vänster och de som vill vinna tillbaka mittenväljarna.
Mitt i dragkampen har den 39-årige senatorn Jon Ossoff från Georgia seglat upp som ett av partiets hetaste namn.
Han hyllas för sin rappa och kompromisslösa kritik mot Donald Trump – som han kallat ”världens mest kända dåliga förlorare”.
Är Jon Ossoff Demokraternas nya stjärna?
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