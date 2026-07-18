Uppgift: Skavlan tar över Bergfeldts fredagstimme
”Skavlan & Sverige” kommer att sändas i SVT på fredagskvällar med start i september, enligt Expressens uppgifter. Det skulle innebära att tittarna får se Fredrik Skavlan på det som senast var Carina Bergfeldts timme, med start klockan 21.
I vintras meddelade SVT att pratshowen ”Carina Bergfeldt” sätts på paus.
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