Uppgift: Skavlan tar över Bergfeldts fredagstimme

”Skavlan & Sverige” kommer att sändas i SVT på fredagskvällar med start i september, enligt Expressens uppgifter. Det skulle innebära att tittarna får se Fredrik Skavlan på det som senast var Carina Bergfeldts timme, med start klockan 21.

I vintras meddelade SVT att pratshowen ”Carina Bergfeldt” sätts på paus.