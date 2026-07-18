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Fredrik Skavlan. (Christine Olsson/TT)
Nöje & kultur

Uppgift: Skavlan tar över Bergfeldts fredagstimme

Av Patrik Dahlin
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”Skavlan & Sverige” kommer att sändas i SVT på fredagskvällar med start i september, enligt Expressens uppgifter. Det skulle innebära att tittarna får se Fredrik Skavlan på det som senast var Carina Bergfeldts timme, med start klockan 21.

I vintras meddelade SVT att pratshowen ”Carina Bergfeldt” sätts på paus.

Pratshowen är inte nedlagd
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