Den dömde spionen Peyman Kia vill få ett slut på den omfattande bevakning som sker av honom inne på fängelset i Kumla, skriver Expressen.

Nu kräver han lindring via en muntlig domstolsförhandling med tio vittnen, däribland anställda vid Kriminalvården och Säkerhetspolisen. Rättskällor uppger för Expressen att de befarar att Kias rättsprocessande inletts i hopp om att skicka kodade budskap till hans tidigare uppdragsgivare – den ryska militära underrättelsetjänsten GRU. Det genom att hans kommunikation med svenska myndigheter skulle bli allmän handling.

Kia var före domen högt aktad inom Säkerhetspolisen, den svenska militära underrättelsetjänsten Must samt den topphemliga enheten ”Kontoret för särskild inhämtning”.