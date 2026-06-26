Upptäck miljontals nya berättelser hos Storytel
Storytel är en av världens största tjänster för ljudböcker och e-böcker. Med över 1,5 miljoner titlar finns alltid något nytt att upptäcka – oavsett om du vill fördjupa dig, lära dig något nytt eller bara koppla av.
När du vill ta en paus från nyhetsflödet väntar allt från spännande deckare och gripande romaner till biografier, fakta och personlig utveckling.
Nu kan du förkovra dig i den stora bokhyllan hela sommaren. Du får både Omni Mer och Storytel i två månader för bara 9 kronor.
Vet du inte var du ska börja?
Passa på att få fler nya perspektiv på det du redan läst om i Omni Mer.
Kanske genom Marcus Lindqvists skildring av hur drönarna ritat om spelplanen i Ukraina eller genom att följa med korrespondenten Cecilia Uddén till ett nytt Mellanöstern, som smakar aska. Eller fundera över den mänskliga kunskapens roll i en framtid präglad av AI, tillsammans med författarna Åsa Wikforss och Torkel Klingberg.
Eller välj något helt annat. Med Storytel finns alltid nästa berättelse ett klick bort.
Trevlig lyssning!
/Team Omni
Erbjudandet gäller ett rabatterat paket med Omni Mer Bas (ord. pris 129 kr/mån) och Storytel Flex (ord. pris 99 kr/mån).
I Storytel Flex ingår 20 timmars fri lyssning på ljudböcker per månad. Spara upp till 100 outnyttjade timmar.
Efter två månader för 9 kr kostar paketet 149 kr/mån för båda tjänsterna. Spara 119 kr/mån.
Ingen bindningstid.