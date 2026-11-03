USA:s nya vågmästare kan avgöra mellanårsvalet
Amerikanska väljare med latinamerikansk och asiatisk bakgrund hjälpte Donald Trump till tydliga framgångar 2024. Två år senare kan samma grupper bli ett av Republikanernas största…
The Economist
America’s decisive voters are its most recent arrivals
Hispanic- and Asian-Americans will shape this year…
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