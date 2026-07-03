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Militärövning på markstridsskolan i Kvarn utanför Borensberg. (Pontus Lundahl/TT)
Polisolyckan i Borensberg

Utredning om dödsfall vid polisövning läggs ned

Av Helena Sällström
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Åklagaren lägger ner utredningen om dödsfallet under en polisövning vid markstridsskolan Kvarn i Borensberg, rapporterar MVT.

Mannen, som var i 55-årsåldern, dog i höstas när en distraktionsgranat hamnade under honom och exploderade.

Tre personer var inledningsvis misstänkta för vållande till annans död. Enligt åklagaren går det dock inte att bevisa att de insåg risken för att mannen kunde skadas eller dö.

Sedan den 30 mars använder polisen inte längre skarpa distraktionsgranater i utbildning eller övning.

Mannen deltog som figurant under övningen
TT
Dödsolyckan inträffade under polisens övning Athena i september 2025.
Motala & Vadstena Tidning
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Polisolyckan i BorensbergMotalaÖstergötlands länLag & rättBorensberg