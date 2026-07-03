Utredning om dödsfall vid polisövning läggs ned

Militärövning på markstridsskolan i Kvarn utanför Borensberg.

Åklagaren lägger ner utredningen om dödsfallet under en polisövning vid markstridsskolan Kvarn i Borensberg, rapporterar MVT.

Mannen, som var i 55-årsåldern, dog i höstas när en distraktionsgranat hamnade under honom och exploderade.

Tre personer var inledningsvis misstänkta för vållande till annans död. Enligt åklagaren går det dock inte att bevisa att de insåg risken för att mannen kunde skadas eller dö.

Sedan den 30 mars använder polisen inte längre skarpa distraktionsgranater i utbildning eller övning.