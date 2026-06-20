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Flera källare har svämmat över i Östergötlands län. (TT)
Sommarvädret

Vägar, bostäder och källare översvämmade i skyfallet: ”Svårt att hinna med allt”

Av Jacob Ruderstam
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Midsommardagens kraftiga skyfall har slagit hårt mot Östergötland under eftermiddagen. I både Linköping och Norrköping har räddningstjänsten fått in många larm om översvämmade vägar, bostäder och källare, enligt lokala medier. Ett gym i Norrköping svämmade också över på grund av regnet.

– Vi har lite svårt att hinna med allt just nu, säger räddningstjänstens vakthavande befäl Lennart Ågren till SVT Nyheter Öst.

Ovädret, som väntas drabba nästan hela södra Sverige under lördagen, har också lett till nedfallna träd, skriver Corren. Rapporter om kraftigt hagel och strömavbrott har även följt skurarna.

Tidigare under dagen drabbades västkusten av åska och regn. Ovädret väntas dra norrut från Östergötland vid 17–18-tiden, enligt prognosen.

Flera tågavgångar påverkas också på grund av vädret
Sveriges Television
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En gul vädervarning utfärdades för Östergötland
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På Västkusten har tusentals blixtar rapporterats
TT
Ica Kvantum i Nässjö översvämmad: ”Hela golvet var täckt”
Aftonbladet
SMHI:s vädervarningar
www.smhi.se
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