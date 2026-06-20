Vägar, bostäder och källare översvämmade i skyfallet: ”Svårt att hinna med allt”

Flera källare har svämmat över i Östergötlands län.

Midsommardagens kraftiga skyfall har slagit hårt mot Östergötland under eftermiddagen. I både Linköping och Norrköping har räddningstjänsten fått in många larm om översvämmade vägar, bostäder och källare, enligt lokala medier. Ett gym i Norrköping svämmade också över på grund av regnet.

– Vi har lite svårt att hinna med allt just nu, säger räddningstjänstens vakthavande befäl Lennart Ågren till SVT Nyheter Öst.

Ovädret, som väntas drabba nästan hela södra Sverige under lördagen, har också lett till nedfallna träd, skriver Corren. Rapporter om kraftigt hagel och strömavbrott har även följt skurarna.

Tidigare under dagen drabbades västkusten av åska och regn. Ovädret väntas dra norrut från Östergötland vid 17–18-tiden, enligt prognosen.