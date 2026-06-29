Vändningen efter värmen: ”Blir lagom svenskt sommarväder”

De senaste dagarnas supervärme ser ut att vara över. Nu väntar i stället lägre temperaturer och ostadigt väder, skriver Expressen.

Måndagen blir troligen den sista dagen med en temperaturer mellan 25 och 30 grader. I Blekinge, Kalmar och Kronoberg kan de lokalt ligga över 33 grader.

– Sedan blir det lagom, halvt ostadigt, svenskt sommarväder, säger Henrik Reimer, meteorolog på SMHI.

Från och med tisdag kommer temperaturen att ligga omkring 20 grader, och variera mellan sol och moln. Den närmaste tiden ser det varken ut att närma sig något hög- eller lågtryck i landet.