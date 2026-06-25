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Malmöbor svalkar sig i vattnet under en het sommardag 2020. (Johan Nilsson/TT)
Sommarvädret

Värmen kan nå rekordnivåer i Skåne under helgen

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Det svenska värmerekordet på 38 grader kan tangeras i Skåne under helgen, uppger Magdalena Folestad, meteorolog på SMHI, för Sydsvenskan.

Enligt henne är det framför allt i de östra delarna av Skåne som risken för rekordnivåer är som störst. Toppnoteringen på 38 grader har uppmätts vid två tillfällen i Sverige – i Uppsala 1933 och i småländska Målilla 1947.

SMHI har utfärdat en gul varning för höga temperaturer i större delar av Blekinge under torsdagen. Till helgen utökas varningen till att även gälla delar av Skåne, Småland, Halland, Västergötland och Östergötland.

Meteorologen: Ovanligt varm helg väntas i södra Sverige
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SMHI:s vädervarningar
www.smhi.se
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www.smhi.se
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