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En värnpliktig har skjutits under en övning på Horssjöns skjutfält utanför Karlstad på söndagen, rapporterar Aftonbladet.

– Det var en värnpliktig från P4 som träffades av ett skott i foten. Personen omhändertogs av ambulanspersonal och fördes till sjukhus, säger Victor Hilding, kommunikationschef på regementet T2.

Den värnpliktiga var vid medvetande efter händelsen och anhöriga har underrättats om vad som har hänt.