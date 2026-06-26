Vi bjuder på Storytel i sommar – bli medlem i Omni Mer för 9 kr
Nyheter som hjälper dig att förstå världen. Böcker som ger nya perspektiv.
Missa inte! I sommar får du två månader med Omni Mer för bara 9 kronor – och Storytel på köpet.
Som medlem i Omni Mer får du fördjupning på svenska och utvalda internationella perspektiv – varje dag. Dessutom får du nu också tillgång till Storytels stora bibliotek av ljudböcker och e-böcker – med miljontals titlar.
Vill du ta med böckerna in i hösten? Du får behålla Storytel i ditt Omni Mer-medlemskap för bara 20 kronor extra per månad. Efter erbjudandeperioden övergår prenumerationen automatiskt till ett paket med båda tjänsterna för bara 149 kronor i månaden.
Ett riktigt prisvärt paket för dig som gillar att fördjupa dig, lära dig något nytt eller bara koppla av.
Glad sommar!
/Team Omni
Erbjudandet gäller ett rabatterat paket med Omni Mer Bas (ord. pris 129 kr/mån) och Storytel Flex (ord. pris 99 kr/mån).
I Storytel Flex ingår 20 timmars fri lyssning på ljudböcker per månad. Spara upp till 100 outnyttjade timmar.
Efter två månader för 9 kr kostar paketet 149 kr/mån för båda tjänsterna. Spara 119 kr/mån.
Ingen bindningstid.