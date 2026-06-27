Omni • Omni förklarar
Vi väljer partner som på stenåldern – trots dejtingappar och AI
Du vet att insidan är viktigare än utsidan. Men när det kommer till partnerval befinner du dig fortfarande på stenåldersnivå.
Det blir tydligare ju mer high tech vi blir, att ytan är viktig. Åtminstone i början.
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