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Elizabeth Warren och minoritetsledaren Chuck Schumer. (AP)
Demokraternas framtid

Warren och Schumer i strid om Demokraternas framtid

Av Adam Lindh
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Demokraternas veteraner Elizabeth Warren och minoritetsledaren Chuck Schumer befinner sig i en maktkamp om partiets framtid, rapporterar The Hill.

Warren, som tillhör partiets progressiva falang, har satsat stort på att lyfta fram kandidater i primärvalen som lovat att förändra partiets kurs – även när det handlar om kandidater som inte vill se Schumer som partiets ledare.

Samtidigt har Schumer valt att stödja mer mittenorienterade kandidater, med målet att återta den demokratiska majoriteten i kongressen.

En demokratisk senator uppger för The Hill att det finns växande friktion inom partiet. Flera progressiva senatorer anser att Schumer och partiets kampanjorganisation står alltför nära företagsintressen.

I primärvalet om republikanen Susan Collins senatsplats i Maine valde Schumer att stödja Janet Mills, ett beslut som enligt The Hill gick på tvärs med gräsrötternas vilja. I stället föredrog många Graham Platner, som senare vann primärvalet efter att Mills hoppat av.

Warren har ställt sig bakom tre kandidater i New York som vann sina primärval, men vars segrar betraktats som ett bakslag för partiets etablissemang
thehill.com
Så har det gått i primärvalen
grafik · CNN
Progressiva kandidater har vunnit flera av Demokraternas primärval
CNN
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