En kund köper speltid i World of Warcraft i en butik i Tyskland. Arkivbild.

Det 22-åriga datorspelet ”World of Warcraft” slog användarrekord i samband med släppet av nyversionen ”World of Warcraft: Forever” i början av november. Det uppger utvecklaren Blizzard i ett inlägg på X.

Enligt Eurogamer var lanseringen oväntat smärtfri. När spelarna släpptes in på servrarna den 4 november var köerna korta och avbrotten få, enligt tidningen som beskriver det som ”Blizzards smidigaste lansering någonsin”.

”World of Warcraft: Forever” återskapar originalspelet från 2004 som det såg ut innan de tio expansioner som släppts sedan dess.