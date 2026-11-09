World of Warcraft slog användarrekord – efter 20 år
Det 22-åriga datorspelet ”World of Warcraft” slog användarrekord i samband med släppet av nyversionen ”World of Warcraft: Forever” i början av november. Det uppger utvecklaren Blizzard i ett inlägg på X.
Enligt Eurogamer var lanseringen oväntat smärtfri. När spelarna släpptes in på servrarna den 4 november var köerna korta och avbrotten få, enligt tidningen som beskriver det som ”Blizzards smidigaste lansering någonsin”.
”World of Warcraft: Forever” återskapar originalspelet från 2004 som det såg ut innan de tio expansioner som släppts sedan dess.
bakgrund
World of Warcraft
Wikipedia (sv)
World of Warcraft, ofta förkortat WoW, är ett MMORPG utvecklat av Blizzard Entertainment för Microsoft Windows och Mac OS. Det är det fjärde spelet i ordningen som släppts inom Warcraft-universumet. Spelet tillkännagavs av Blizzard den 2 september 2001 och släpptes 23 november 2004 under tioårsjubileet av Warcraft-universumet. Spelet har genom åren genomgått stora förändringar via tillägg, så kallade expansioner. Där innehåll i spelet lagts till och/eller tagits bort. Bland annat har nya raser, klasser och spelområden tillkommit och den högsta nivån för spelfigurerna har höjts. Handlingen utspelar sig i de sex fiktiva världarna Azeroth, Outland, Draenor, Argus, Shadowlands och Dragon Isles. Med strax under 12 miljoner abonnenter var World of Warcraft, från december 2008 till februari 2010, det mest abonnerade MMORPG-spelet i världen. Under april 2008 beräknades World of Warcraft ha en marknadsandel på 62 procent inom MMORPG-genren. Sedan lanseringen av spelet har användarnas nedlagda tid sammanlagt uppgått i 5,93 miljoner år.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen