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Caijsa Hennemann under tennisturneringen Nordea Open i Båstad. (Anders Bjurö/TT)
Idrottsdebatten om testosteron

Nu ska tennisdamerna könstestas: ”En chock”

Av Emma Hedlin
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Samtliga spelare i damtennisens proffstour WTA ska hädanefter genomgå könstester, skriver flera medier.

Den svenska tennisstjärnan Caijsa Hennemann säger till Expressen att beskedet ”kom som en chock”.

– Det har varit helt tyst om detta, i alla fall bland de spelare jag hängt runt.

Könstester inom idrotten har fått kritik och har bland annat pekats ut som integritetskränkande. WTA skriver att de är medvetna om att det är en ”känslig fråga” och att alla spelare ska behandlas med värdighet.

Spelarna behöver bara testa sig en gång i karriären
Expressen
WTA tar efter Internationella olympiska kommittén och Internationella skidförbundet
TT
bakgrund
 
SRY-gentest
Wikipedia (sv)
SRY-genen har fått sitt namn från förkortningen av engelskans Sex Determining Region Y. Det är en av ytterst få transkriptionellt aktiva gener på Y-kromosomen. Genom att starta en händelsekedja med produktion av testosteron som en viktig ingrediens, startar utvecklingen till man. En individ med kromosomuppsättningen XY men där SRY-genen genom mutation inte fungerar utvecklas till en till synes typisk kvinna. Tillståndet kallas 46XY-gonaddysgenesi eller på engelska Swyer syndrome och kan även orsakas av en handfull andra, kända mutationer. Kvinnor med 46XY-gonaddysgenesi har för kvinnor normala könsdelar inklusive livmoder och äggledare förutom att de saknar fullt utvecklade äggstockar och därmed är sterila.

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