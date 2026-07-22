Nu ska tennisdamerna könstestas: ”En chock”

Samtliga spelare i damtennisens proffstour WTA ska hädanefter genomgå könstester, skriver flera medier.

Den svenska tennisstjärnan Caijsa Hennemann säger till Expressen att beskedet ”kom som en chock”.

– Det har varit helt tyst om detta, i alla fall bland de spelare jag hängt runt.

Könstester inom idrotten har fått kritik och har bland annat pekats ut som integritetskränkande. WTA skriver att de är medvetna om att det är en ”känslig fråga” och att alla spelare ska behandlas med värdighet.