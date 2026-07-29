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Zebrorna är tillbaka i Ungern – och mårdmotståndarna samlas

(Susannah Elers)

Zebror, mårdar och en liten kanin snackas det om i Ungern just nu. Zebrorna är en symbol för korruptionen, mårdarna är ett reellt problem och den lilla kaninen är en staty som mediterar.

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