(Lindsey Wasson / AP / TT)

Svenske Mika Zibanejad stod i natt för två framspelningar i New York Rangers 4–3-seger mot Seattle Kraken.

33-åringen hittade fram till lagkamraten Gabe Perreault redan efter 95 sekunder. Han spelade även fram till 4–0-målet i mitten av den andra perioden.

Den finske målvakten Joonas Korpisalo gjorde Rangers-debut och räddade 25 av 28 skott.