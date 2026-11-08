Zibanejad med dubbla assist när Rangers slog Kraken
Svenske Mika Zibanejad stod i natt för två framspelningar i New York Rangers 4–3-seger mot Seattle Kraken.
33-åringen hittade fram till lagkamraten Gabe Perreault redan efter 95 sekunder. Han spelade även fram till 4–0-målet i mitten av den andra perioden.
Den finske målvakten Joonas Korpisalo gjorde Rangers-debut och räddade 25 av 28 skott.
Nattens NHL-resultat
Seattle 3–4 New York Rangers
New York Islanders 4–5 New Jersey (efter förlängning)
Ottawa 4–2 Utah
Toronto 2–4 Montreal
Carolina 9–2 Chicago
Dallas 4–3 San Jose
Minnesota 3–4 Tampa Bay (efter förlängning)
Colorado 4–0 Detroit
Los Angeles 2–5 Pittsburgh
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