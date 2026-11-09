Zlatan Ibrahimovic var en av expertkommentatorerna i amerikansk tv i somras.

I sommarens VM-sändningar i TV4 sände kanalen en hälsning från Zlatan Ibrahimovic som påstods vara riktad till svenska landslaget. Men videoklippet var ett förtäckt reklambudskap från Volvo. Nu fäller Granskningsnämnden för radio och tv TV4 för att ha sänt hälsningen, skriver organet i ett pressmeddelande.

Rent formellt menar nämnden att publiceringen är ett exempel på ”otillbörligt gynnande”. Därför anser granskningsnämnden att TV4 bör få betala 200 000 kronor för övertrampet.