1,5 miljoner doser sålda – innan vaccinet prövats
Den globala vaccinalliansen Gavi har köpt in 1,5 miljoner doser av ett nytt ebolavaccin – innan de kliniska studierna på vaccinet är genomförda. Det rapporterar AFP.
– Vi investerar i hopp om att resultaten blir positiva. I så fall kommer vi att ha tjänat in många månader när det blir dags att få ut vaccinet, säger Emanuele Capobianco, chef för global hälsosäkerhet på Gavi, till AFP.
Vaccinet mot ebolavarianten bundibugyo testas i Afrikas första kliniska studie på ett mRNA-vaccin mot ebola i Uganda, enligt Reuters. Ett stort utbrott pågår i grannlandet Kongo-Kinshasa.
Gavi förbereder redan distribution och informationskampanjer om vaccinet, som om allt går väl kan få grönt ljus under första halvåret 2027.
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