Arkivbild: Ett barn vaccineras mot ebola i Beni, Kongo-Kinshasa den 13 juli 2019.

Barn från ett år är med som försökspersoner i Afrikas första kliniska studie på ett nytt ebolavaccin i Uganda. Det rapporterar Reuters. Studien i samarbete mellan Ugandas virusforskningsinstitut UVRI och läkemedelsbolaget Moderna syftar till att snabbt få fram ett nytt mRNA-vaccin mot ebolavarianten bundibugyo.

– Barn finns ofta bland dem som drabbas hårdast av ebolautbrotten, och är alltför ofta de sista som får dra nytta av nya vaccin, säger Richard Hatchett, chef för den internationella vaccinforskningsorganisationen CEPI till ugandiska The Monitor.

224 frivilliga deltar i studien, som startar under ett pågående ebolautbrott i grannlandet Kongo-Kinshasa.