Rapparen 1.Cuz döms till sex månaders fängelse för grovt skattebrott, skriver Aftonbladet.

Han har deklarerat 1,7 miljoner kronor för lite 2022, eftersom han lämnat felaktiga uppgifter i sin inkomstdeklaration. Det gjorde att staten kunde ha gått miste om 600 000 kronor i skatt och avgifter.

1.Cuz har hela tiden nekat till brott. Han menar att han saknar erfarenhet av att driva företag och därför tagit hjälp av en redovisningsbyrå.

– Han utgick från att han gjorde sitt jobb. Vi kommer att överklaga domen, säger advokaten Kristoffer Stare till TV4 Nyheterna.

Utöver fängelsestraffet påförs ett skattetillägg på 40 procent av den skatt som undanhållits, skriver tidningen.