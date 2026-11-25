100 forskare listar dagens stora olösta mysterier
Hur byggdes pyramiderna? Är vi ensamma i universum? Och har tiden haft en början? The New York Times bad 100 forskare att skicka in sitt olösta favoritmysterium inom sitt eget fors…
The New York Times
What Are the Biggest Questions in Science Today? 100 Scientists Weigh In.
We asked 100 scientists about unsolved problems in…
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