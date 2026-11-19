Det var ett VR-tåg som drabbades.

Polisens insats vid tåget i Katrineholm under torsdagen genomfördes efter att tågbolaget VR upptäckt att någon bokat 120 biljetter med en hotfull mejladress, skriver Expressen.

Resorna hade bokats med olika mejl, men det var olika varianter av ”victim@youshoulddie.se”, enligt tidningen. Samtliga biljetter var betalda med Swish eller Klarna.

Det dök inte upp några resenärer på de bokade platserna, varpå polis tillkallades.

Tåget fick tömmas på resenärer. Nationella bombskyddet deltog i insatsen, men kunde inte hitta något som utgjorde någon fara.

– Det var ingen fara för allmänheten, säger polisens presstalesperson Daniel Wikdahl till TT.