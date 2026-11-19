Under förmiddagen fick ett 70-tal passagerare evakuera ett tåg i Katrineholm som var på väg från Stockholm till Göteborg, rapporterar Aftonbladet. Anledningen var att polisen utrett ett larm som ”var svårt att tolka”, enligt presstalespersonen Daniel Wikdahl.

– Vi har inledningsvis valt att rubricera händelsen som olaga hot, men det är fortfarande oklart om hotet riktats mot någon särskild person, säger han till tidningen.

Nationella bombskyddet har deltagit i insatsen men inte hittat något farligt.