Tåg utrymt i Katrineholm efter mystiskt hotlarm
Under förmiddagen fick ett 70-tal passagerare evakuera ett tåg i Katrineholm som var på väg från Stockholm till Göteborg, rapporterar Aftonbladet. Anledningen var att polisen utrett ett larm som ”var svårt att tolka”, enligt presstalespersonen Daniel Wikdahl.
– Vi har inledningsvis valt att rubricera händelsen som olaga hot, men det är fortfarande oklart om hotet riktats mot någon särskild person, säger han till tidningen.
Nationella bombskyddet har deltagit i insatsen men inte hittat något farligt.
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