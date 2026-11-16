Sörjande har lämnat ljus och blommor vid minnesplatsen utanför idrottshallen där 24-åriga Saba Abraham sköts till döds.

Den 14-åriga flicka som häktades misstänkt för medhjälp till mordet på Saba Abraham i Älvsjö har släppts ur häktet, meddelar åklagaren enligt SVT Nyheter Stockholm.

Flickan är fortsatt misstänkt och hanteras nu av socialtjänsten.

Enligt kammaråklagare Lukas Tigerstrand har flera åtgärder vidtagits som minskar risken för att den misstänkta ska kunna undanröja bevis eller på annat sätt lägga sig i brottsutredningen. Bland annat har vittnen hörts.