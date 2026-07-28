14 elefanter hittade döda i Kenya – orsaken okänd

Kenya har inlett en brådskande utredning sedan 14 elefanter hittats döda i nationalparken Amboseli i södra delen av landet, rapporterar BBC.

Landets naturvårdsmyndighet uppger att hudprover har skickats för analys för att utreda om sjukdom, förgiftning eller någon annan faktor ligger bakom dödsfallen.

Det är första gången på flera decennier som myndigheterna registrerar en så omfattande elefantdödlighet.

Elefanterna är av olika kön och åldrar och tros inte tillhöra samma flock, eftersom de hittats på olika platser i nationalparken. Hittills har utredarna inte kunnat identifiera någon gemensam dödsorsak.