15-åring körde över jämnårig – utreds som mordförsök
Runt klockan 21 på midsommardagen blev en ung person överkörd av en a-traktor i Luleå, rapporterar Norrbottens-Kuriren. Tidningen skriver att personen fördes till sjukhus med ambulans och att polisen utreder händelsen som mordförsök.
– Vi pratar om skador på hela kroppen, säger förundersökningsledaren Fredrik Hansson.
Enligt Norrbottens-Kurirens uppgifter ska både föraren av a-traktorn och den påkörda personen vara pojkar i 15-årsåldern.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen