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En pojke i 15-årsåldern körde över en jämnårig pojke i Luleå på midsommardagen, enligt uppgifter till Norrbottens-Kuriren. Bilden har ingen koppling till innehållet i artikeln. (Henrik Montgomery/TT)
Inrikes

15-åring körde över jämnårig – utreds som mordförsök

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Runt klockan 21 på midsommardagen blev en ung person överkörd av en a-traktor i Luleå, rapporterar Norrbottens-Kuriren. Tidningen skriver att personen fördes till sjukhus med ambulans och att polisen utreder händelsen som mordförsök.

– Vi pratar om skador på hela kroppen, säger förundersökningsledaren Fredrik Hansson.

Enligt Norrbottens-Kurirens uppgifter ska både föraren av a-traktorn och den påkörda personen vara pojkar i 15-årsåldern.

Misstänkta mordförsöket skedde i närheten av ett tivoli
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