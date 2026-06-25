15-åring körde över jämnårig – utreds som mordförsök

En pojke i 15-årsåldern körde över en jämnårig pojke i Luleå på midsommardagen, enligt uppgifter till Norrbottens-Kuriren. Bilden har ingen koppling till innehållet i artikeln.

Runt klockan 21 på midsommardagen blev en ung person överkörd av en a-traktor i Luleå, rapporterar Norrbottens-Kuriren. Tidningen skriver att personen fördes till sjukhus med ambulans och att polisen utreder händelsen som mordförsök.

– Vi pratar om skador på hela kroppen, säger förundersökningsledaren Fredrik Hansson.

Enligt Norrbottens-Kurirens uppgifter ska både föraren av a-traktorn och den påkörda personen vara pojkar i 15-årsåldern.