En 16-årig pojke döms till fängelse i fyra år och sex månader för att ha dödat en 19-åring i Uppsala i somras. Han ska enligt förundersökningen ha skjutit fel person.

16-åringen döms för mord, förberedelse till mord, grovt vapenbrott samt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Han utvisas dessutom ur Sverige och förbjuds att återvända till landet.

Tingsrättens bedömning är att straffvärdet för en vuxen hade motsvarat livstids fängelse.

Samtidigt döms en 33-åring till fem års fängelse för grovt vapenbrott för innehav och transport av vapnet. En 17-åring frikänns från ett åtal om grovt skyddande av brottsling.