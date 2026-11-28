En parkarbetare i Malmö hittade av en slump 17 kilo amfetamin i en säck när han skulle vattna ett träd i Hyllie i september. Det skriver Sydsvenskan.

Polisen larmades och satte in kamerabevakning med drönare i området. Några timmar senare kom en man i 20-årsåldern till platsen och började leta i säcken. Han greps och ställs nu inför rätta för försök till grovt narkotikabrott.

Mannen nekar till brott.