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Arkivbild. (Joachim Nywall/TT / TT Nyhetsbyrån)
Midsommardådet på Brännö

19-åring åtalas efter midsommardåd på Brännö

Av Marcus Lindén
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En 19-årig man åtalas för grov misshandel efter att på midsommar ha slagit en man i 30-årsåldern i halsen med en trasig glasflaska, skriver GP. Händelsen skedde på Brännö utanför Göteborg.

Offret, hans fru och några vänner var på väg till färjan när de passerade en kraftigt berusad kille på marken. 19-åringen påstår att någon av dem gjorde sig lustig över hans utslagne kompis. Han följde efter och gav sig sedan på mannen.

– Vissa gånger om jag dricker sprit så kan jag bli lite efterbliven och utåtagerande, har 19-åringen uppgett i förhör.

Åklagaren beskriver det som ”livsfarligt våld”. Rättegången hålls senare i sommar.

19-åringen är tidigare dömd för ringa narkotikabrott och skadegörelse
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Man åtalas för Brännö-dådet
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