Man till sjukhus – skars i halsen med flaska på Brännö
En man i 30-årsåldern har förts till sjukhus efter att ha skurits med en glasflaska i halsen på Brännö utanför Göteborg, rapporterar Aftonbladet.
Skadeläget beskrivs som allvarligt men stabilt.
Polisen uppger att man har hållit en rad vittnesförhör, men det finns för närvarande ingen gripen.
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