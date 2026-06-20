Man till sjukhus – skars i halsen med flaska på Brännö

En polisbil under en utryckning. Arkivbild.

En man i 30-årsåldern har förts till sjukhus efter att ha skurits med en glasflaska i halsen på Brännö utanför Göteborg, rapporterar Aftonbladet.

Skadeläget beskrivs som allvarligt men stabilt.

Polisen uppger att man har hållit en rad vittnesförhör, men det finns för närvarande ingen gripen.