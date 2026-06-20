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En polisbil under en utryckning. Arkivbild. (Christine Olsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Inrikes

Man till sjukhus – skars i halsen med flaska på Brännö

Av Tor Gasslander
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En man i 30-årsåldern har förts till sjukhus efter att ha skurits med en glasflaska i halsen på Brännö utanför Göteborg, rapporterar Aftonbladet.

Skadeläget beskrivs som allvarligt men stabilt.

Polisen uppger att man har hållit en rad vittnesförhör, men det finns för närvarande ingen gripen.

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