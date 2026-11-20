20-åringen AI-chattade förvirrat före dödsolyckan
Den 20-årige man som åtalats för att ha kört ihjäl 57-åriga Lotta Hellstrand skickade hundratals förvirrade meddelanden till Metas AI-bot innan den nattliga vansinnesfärden genom Stockholm, skriver TV4 Nyheterna. Några exempel:
”Hjälp ajriendfofhekakskdwdjtkekekdkkekekeke”
”Tänk i termer av frekvens när jag skriver något”
”Är jag fortfarande en människa?”
Han skrev också att han ville kommunicera med Elon Musk via Metas AI-glasögon.
Mannen uppger för polisen att han försökte ”kommunicera universellt” när han satte sig i bilen, och att kvällen före olyckan kändes ”overklig”.
Han omhändertogs av psykvården efter olyckan. Den rättspsykiatriska undersökningen visar en allvarlig psykisk störning.
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