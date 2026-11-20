Den 20-årige man som åtalats för att ha kört ihjäl 57-åriga Lotta Hellstrand skickade hundratals förvirrade meddelanden till Metas AI-bot innan den nattliga vansinnesfärden genom Stockholm, skriver TV4 Nyheterna. Några exempel:

”Hjälp ajriendfofhekakskdwdjtkekekdkkekekeke”

”Tänk i termer av frekvens när jag skriver något”

”Är jag fortfarande en människa?”

Han skrev också att han ville kommunicera med Elon Musk via Metas AI-glasögon.

Mannen uppger för polisen att han försökte ”kommunicera universellt” när han satte sig i bilen, och att kvällen före olyckan kändes ”overklig”.

Han omhändertogs av psykvården efter olyckan. Den rättspsykiatriska undersökningen visar en allvarlig psykisk störning.