Lotta Hellstrand till höger, polisbil på Östermalm i samband med ett annat ärende.

En man i 20-årsåldern åtalas efter dödsolyckan i Stockholm i mitten av september, rapporterar Expressen.

57-åriga Lotta Hellstrand dog efter att två bilar krockade på Östermalm. I bilen satt även hennes 25-årige son som blev allvarligt skadad.

Mannen misstänks för grovt vållande till annans död, grov vårdslöshet i trafik, grovt vållande till kroppsskada och grov smitning från trafikolycksplats.

Enligt uppgifter till Aftonbladet ska mannen ha kört i 200 kilometer i timmen när han kraschade. Han ska därefter ha lämnat platsen, gått till en bar och köpt öl.