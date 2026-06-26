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Skjutningen skedde i Haninge söder om Stockholm. (Jessica Gow/TT / TT Nyhetsbyrån)
Dödsskjutningen i Haninge

25-åring får livstids fängelse för dödskjutning 2022

Av Hannah Gustafsson
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En 25-årig man döms till livstids fängelse efter att ha skjutit ihjäl en 27-årig man i Haninge i augusti 2022.

Mannen ska ha väntat på offret i flera timmar innan skjutningen. Händelsen inträffade på öppen gata med ett tiotal skott mot mannens huvud.

– Detta tillsammans med brutaliteten i gärningen gör att annan påföljd än fängelse på livstid inte kan komma ifråga, säger rättens ordförande Fredrik Nydén, i ett pressmeddelande.

Mannen höll sig gömd i Spanien fram till 2025, då han kunde gripas och utlämnas till Sverige.

En 28-årig kvinna åtalades för medhjälp. Hon döms till åtta års fängelse för att bland annat ha sett till att mannen hade handskar och munskydd. En 36-årig man frias från misstankarna.

Skotten avlossades på nära håll
pressmeddelande · www.domstol.se
Mannen hade utsatts för flera mordförsök innan skjutningen
Lokaltidningen Mitt i
Mordet har kopplingar till en gängkonflikt
Aftonbladet
Alla förnekar till brott
Expressen
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