5 000 evakueras undan bränder i USA – hundratals hus förstörda

Bränderna rasar nära staden Spokane i den amerikanska delstaten Washington

5 000 hushåll har evakuerats undan skogsbränder i delstaten Washington i nordvästra USA, meddelar lokala myndigheter enligt AP.

Omkring 600 byggnader har hittills förstörts i bränderna. Ingen har rapporterats död.

– Både väder och terräng arbetar emot oss, säger Benjamin Cossel, talesperson för den federala räddningstjänsten som kallats till området.