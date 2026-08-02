5 000 evakueras undan bränder i USA – hundratals hus förstörda
5 000 hushåll har evakuerats undan skogsbränder i delstaten Washington i nordvästra USA, meddelar lokala myndigheter enligt AP.
Omkring 600 byggnader har hittills förstörts i bränderna. Ingen har rapporterats död.
– Både väder och terräng arbetar emot oss, säger Benjamin Cossel, talesperson för den federala räddningstjänsten som kallats till området.
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