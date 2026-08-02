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Bränderna rasar nära staden Spokane i den amerikanska delstaten Washington
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5 000 evakueras undan bränder i USA – hundratals hus förstörda

Av Hedda Hallsenius
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5 000 hushåll har evakuerats undan skogsbränder i delstaten Washington i nordvästra USA, meddelar lokala myndigheter enligt AP.

Omkring 600 byggnader har hittills förstörts i bränderna. Ingen har rapporterats död.

– Både väder och terräng arbetar emot oss, säger Benjamin Cossel, talesperson för den federala räddningstjänsten som kallats till området.

Det brinner som värst nära Washingtons näst största stad Spokane
AP  · Ofta betalvägg
Washingtons nationalgarde har mobiliserats för att hjälpa till med evakuering och annat
www.npr.org
Över 900 hektar mark står i brand i Spokane
www.foxweather.com
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