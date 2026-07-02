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Polisinsatsen i Västerås i november 2025. (Per Groth/TT)
Hedersmordet i Västerås

63-årig man får livstid för hedersmordet i Västerås

Av Ebba Örn
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63-årige Aziz Rahmani döms till livstid för hedersmordet i Västerås i november 2025. Rahmani knivhögg sin fru utanför hennes hem framför ögonen på parets son, som också blev svårt skadad i samband med händelsen.

Paret låg i skilsmässa och kvinnan bodde vid två tillfällen på skyddat boende. Flera gånger var hon i kontakt med polis och socialtjänst och beskrev då att hennes make var mycket kontrollerande. Trots kontaktförbud sökte mannen upp henne vid upprepade tillfällen.

63-årige Aziz Rahmani döms till livstids fängelse för mord samt grov misshandel av sonen. Enligt domstolen finns det många försvårande omständigheter i fallet.

– Det är uppenbart att gärningen motiverats av att mannen inte kunde acceptera att kvinnan inte längre ville leva med honom, säger rådmannen Sakari Alander.

Åklagarmyndighetens pressmeddelande
www.domstol.se
Kvinnan knivhöggs rakt i hjärtat
Expressen
Kvinnan vädjade till polisen om hjälp flera månader innan mordet
tv+text · Sveriges Television
Mördade kvinnans ord: ”Han slutar inte förrän han dödat mig” (november 2025)
Expressen
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