63-årig man får livstid för hedersmordet i Västerås

63-årige Aziz Rahmani döms till livstid för hedersmordet i Västerås i november 2025. Rahmani knivhögg sin fru utanför hennes hem framför ögonen på parets son, som också blev svårt skadad i samband med händelsen.

Paret låg i skilsmässa och kvinnan bodde vid två tillfällen på skyddat boende. Flera gånger var hon i kontakt med polis och socialtjänst och beskrev då att hennes make var mycket kontrollerande. Trots kontaktförbud sökte mannen upp henne vid upprepade tillfällen.

63-årige Aziz Rahmani döms till livstids fängelse för mord samt grov misshandel av sonen. Enligt domstolen finns det många försvårande omständigheter i fallet.

– Det är uppenbart att gärningen motiverats av att mannen inte kunde acceptera att kvinnan inte längre ville leva med honom, säger rådmannen Sakari Alander.