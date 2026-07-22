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Bild från mordkvällen. (Per Groth/TT / TT Nyhetsbyrån)
Hedersmordet i Västerås

Aziz Rahmani överklagar – vill frikännas från hedersmordet

Av Hannah Gustafsson
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63-årige Aziz Rahmani vill frikännas från mord och grov misshandel, står det i ett överklagande till Svea hovrätt enligt VLT.

Han dömdes till livstids fängelse i början av månaden för att ha knivhuggit sin fru till döds. Händelsen, som anses vara hedersrelaterad, utspelade sig i Västerås i november förra året och slutade med att även parets son misshandlades.

Men Rahmani menar att han är oskyldig.

”Aziz har inte begått de åtalade gärningarna”, skriver advokaten i överklagandet.

Även åklagaren har överklagat domen och vill att bedömningen av misshandeln skärps och att han döms för ytterligare fyra brott.

Rahmani vill att straffet sänks i andra hand
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Hedersmordet i VästeråsVästmanlands länVästerås