Aziz Rahmani överklagar – vill frikännas från hedersmordet
63-årige Aziz Rahmani vill frikännas från mord och grov misshandel, står det i ett överklagande till Svea hovrätt enligt VLT.
Han dömdes till livstids fängelse i början av månaden för att ha knivhuggit sin fru till döds. Händelsen, som anses vara hedersrelaterad, utspelade sig i Västerås i november förra året och slutade med att även parets son misshandlades.
Men Rahmani menar att han är oskyldig.
”Aziz har inte begått de åtalade gärningarna”, skriver advokaten i överklagandet.
Även åklagaren har överklagat domen och vill att bedömningen av misshandeln skärps och att han döms för ytterligare fyra brott.
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