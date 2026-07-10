88-årige Anthony Hopkins släpper debutsingel

Det är aldrig för sent för ett karriärsbyte. Det visar den Oscarsbelönade 88-åringen Anthony Hopkins, som i dagarna släpper sin debutsingel ”Bracken road”, skriver The Guardian.

Låten tar avstamp i skådespelarens barndom i södra Wales och finns med på Hopkins kommande album ”Life is a dream”.

Hopkins uppger att han har arbetat med låtarna i sex årtionden och att albumet är en samling av hans bästa verk. ”Bracken road” skrevs redan 1963.

– Musiken var min första längtan, min första önskan. Jag har komponerat musik hela mitt liv. Några av de här styckena har funnits med mig i årtionden, och jag återvänder fortfarande till dem, säger han till The Guardian.