En ny konkurrenslag började gälla i augusti. Nu prövas om kommunala Bostadsförmedlingen konkurrerar på lika villkor med privata bolag.

Home Q har anmält kommunala Bostadsförmedlingen till Konkurrensverket och anser att den har en orättvis fördel i konkurrensen om lägenheter, rapporterar Sveriges Radio.

Om Konkurrensverket håller med kan Bostadsförmedlingen få nya begränsningar för hur den får konkurrera med privata bostadsplattformar.

Nästan 900 000 personer står i Stockholms bostadskö, där den genomsnittliga kötiden för en hyresrätt redan är omkring nio år.

Finansborgarrådet Emilia Bjuggren (S) varnar för att privata hyresvärdar kan lämna Bostadsförmedlingen. Då kan omkring 60 procent av lägenheterna försvinna ur kön och väntetiden bli ännu längre.

Konkurrensverket har ännu inte avgjort om Home Q har rätt och om Bostadsförmedlingen måste ändra sina regler.