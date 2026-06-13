Abbas manager död: ”Vår mest älskade vän”

Abbas manager sedan 1970-talet, Görel Hanser, har avlidit. Det rapporterar Aftonbladet.

”Vi har förlorat vår mest älskade vän och närmaste kollega”, skriver gruppen på Instagram i ett inlägg undertecknat av Agnetha, Björn, Benny och Frida.

Görel Hanser började arbeta som assistent åt Abbas manager Stikkan Andersson på 1960-talet. När gruppen bröt med honom fortsatte hon att arbeta med dem, enligt TT. År 2018 fick hon Årets specialpris under Grammisgalan för sina insatser.

Görel Hanser blev 78 år.