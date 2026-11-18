Det dröjde över ett och ett halvt år innan Skatteverket tog bort gängledaren Ismail Abdos namn från en bostad som en man köpte i början av 2022, skriver DN. Mannen anmälde felet till Skatteverket när han upptäckte att den tidigare ägaren Abdo fortfarande var skriven på adressen kort efter flytten.

I samma veva som Abdos namn togs bort från adressen sköts hans mamma ihjäl när Foxtrotnätverket våldsamt splittrades i två falanger – där Rawa Majid utgjorde den andra parten.

Några dagar efter skotten uppmanade polisen mannen att lämna bostaden där Abdo tidigare bott på grund av hotbilden. Mannen har nu stämt staten och kräver drygt 190 000 kronor i ersättning, enligt tidningen.