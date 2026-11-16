Trots att Foxtrot har försvagats efter en rad gripanden spelar gängledaren Rawa Majid fortfarande en aktiv roll i gängkriminaliteten i Sverige, rapporterar Ekot.

Enligt polisens analys är han drivande i bland annat narkotikahandel och utpressning.

– Vår bedömning är att så länge Rawa Majid är tillgänglig för nätverket så ser vi nog att nätverket i någon mån kommer att finnas kvar, säger Alexander Wallenius, operativ koordinator på polisens nationella driftcenter.