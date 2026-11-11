Försvararen Johan Lavås, som företräder den dömde Johan Jacobsson i hovrättsmålet om Brattåsfallet, byts ut. Det rapporterar SVT Nyheter Västernorrland.

Nya, än så länge sekretessbelagda, uppgifter gör att det det uppstått ett jävsförhållande.

– Det har med den fortsatta utredningen att göra, så mycket kan jag säga, säger Johan Lavås.

Han ersätts av Jonas Vedin, som påpekar att det hela inte har att göra med Lavås agerande i målet på något sätt. Ingen av dem vill dock ge några detaljer om jävsförhållandet.

45-årige Johan Jacobsson dömdes i tingsrätten till 14 års fängelse för medhjälp till dubbelmordet i Brattås 2005. Domen föll i september och ska nu tas upp i hovrätten.