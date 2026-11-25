I dag inleds hovrättsförhandlingarna om dubbelmordet i Brattås 2005. Den tyngsta bevisningen mot Johan Jacobsson, som dömdes till fängelse av tingsrätten, är två spår av kontakt-dna på offret Gärd Viklunds ena nylonstrumpa och hennes handväska.

Att använda den typen av dna som bindande bevisning är omtvistat, påpekar professor Minna Gräns, som forskar och undervisar om bevisvärdering.

– Säg att vi bor i en stor stad, vi går till en vanlig mataffär och tar på olika saker där. Sen kommer en stor mängd människor och gör samma sak. Så vårt dna kan hamna var som helst i dagens samhälle, säger hon till SVT Nyheter Västernorrland.