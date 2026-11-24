Jacobssons förre försvarsadvokat Johan Lavås under en paus vid tingsrättsförhandlingen.

Det dna-spår som polisen har hittat på mordplatsen i Brattås kommer från en känd kriminell som numera är avliden, rapporterar SVT Västernorrland.

Enligt kanalen dömdes mannen bland annat för hot och narkotikabrott. Han ska inte ha någon koppling till det mördade paret – Gärd Viklund och Tor Öberg.

Johan Jacobsson dömdes mot sitt nekande av tingsrätten till 14 års fängelse för medhjälp till dubbelmord, det efter att hans dna hittats på mordplatsen.

Jacobssons försvarsadvokat Jonas Vedin menar att det nya dna-spåret stärker hans klients version som oskyldig. Det skriver Tidningen Ångermanland.

– Det är inte bara dna:t som är intressant, utan hela den här personens bakgrund är av intresse för utredningen, säger Jonas Vedin till tidningen.

Dna-spåret läggs fram bara dagar innan fallet ska prövas av hovrätten.