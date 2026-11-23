Nytt dna-bevis i Brattåsmålet inlämnat till rätten
Två dagar innan rättegången om dubbelmordet i Brattås inleds har nytt bevismaterial lämnats in till hovrätten, rapporterar SVT Nyheter Västernorrland. Enligt åklagare Hanna Flordal handlar det om ytterligare dna-spår från brottsplatsen.
– Det är dna från en person som numera är avliden, säger hon till TT.
Den 31 maj 2005 mördades pensionärerna Tor Öberg och Gerd Viklund på sin gård i Brattås. Först 21 år senare – i september i år – dömdes 45-årige Johan Jacobsson till 14 års fängelse för medhjälp till mord av tingsrätten.
Flordal bedömer inte att den nya bevisningen påverkar åtalet mot mannen.
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