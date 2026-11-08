En försvarsadvokat utesluts ur Advokatsamfundet efter att bland annat ha somnat under en uppmärksammad mordrättegång och kommit för sent till flera förhandlingar.

Totalt tolv disciplinärenden ligger till grund för beslutet, rapporterar UNT. Det handlar även om brister av allvarligare karaktär. Vid ett tillfälle missade advokaten att överklaga en dom om ett längre fängelsestraff så att domen vann laga kraft.