Afrikas nya klimathot – öknen riskerar att dränkas
I Kenya har stigande sjöar dränkt både hus, skolor och kyrkor. Längre västerut, i Sahel, grönskar marker som länge plågats av torka. Klimatförändringarna tar en oväntad vändning i…
The Economist
Climate change is making some African deserts greener
That could help farmers but will also bring danger…
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